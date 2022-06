Ao segundo dia da pré-temporada, Ruben Amorim aumentou a intensidade em mais uma sessão de trabalho na Academia Cristiano, em Alcochete.

Ainda sem os internacionais disponíveis, o treinador do Sporting voltou a contar com o mesmo grupo de 24 jogadores que se apresentaram no primeiro dia, sem Rúben Vinagre e Gonçalo Esteves, para uma série de exercícios físicos, quase sempre com bola presente.

Os leões voltam a treinar esta quarta-feira, pelas 10h00, em mais uma sessão à porta fechada.