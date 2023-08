O Sporting informou que esgotou os bilhetes para a partida em Braga, da quarta jornada da Liga.



Não faltará, por isso, apoio aos leões no jogo na Pedreira, agendado para as 20h30 do próximo domingo.



Lembre-se que o Sporting já tinha esgotado os ingressos que tinha recebido para o jogo contra o Casa Pia, em Rio Maior, além de ter tido lotação esgotada nos dois encontros já realizados em Alvalade.