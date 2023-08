Daniel Bragança já está recuperado da lesão que o afastou do jogo com o Casa Pia e já foi integrado no treino desta terça-feira, já com os olhos na receção ao Famalicão, jogo da terceira jornada da Liga que está marcado para o próximo domingo (20h30).

O jovem médio, de 24 anos, foi substituído ao intervalo do jogo com o Vizela, com uma lesão na zona das costelas, falhou o jogo da segunda jornada, mas já tinha voltado a treinar ainda de forma condicionada. Esta terça-feira já apresentou-se sem limitações e, à partida, poderá reforçar as opções de Ruben Amorim para o embate com o Famalicão.

Na sessão desta terça-feira, o plantel foi reforçado com a chamados dos jovems Diogo Cabral e André Gonçalves.

O leões vão, agora, usufruir de um dia de folga para, a partir de quinta-feira, acelerarem a preparação para o jogo da terceira jornada da Liga.