David Moreira, jovem lateral esquerdo de 19 anos, foi a grande novidade no treino do Sporting desta terça-feira, em Alcochete, numa altura em que os leões de Ruben Amorim preparam a receção à Juventus, para o segundo jogo dos quartos de final da Liga Europa.

O jovem lateral esteve em destaque na equipa de sub-23 na passada segunda-feira ao marcar o golo solitário que proporcionou o triunfo dos leões sobre o Mafra na Liga Revelação e, agora, foi premiado com a chamada ao treino da equipa principal.

O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30, numa sessão em que os primeiros quinze minutos serão abertos à comunicação social.

Já depois do treino, pelas 14h00, o treinador Ruben Amorim vai apresentar-se no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, para fazer a antevisão do jogo com os italianos que está marcado para as 20h000 de quinta-feira.