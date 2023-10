O Sporting mudou o chip da Taça de Portugal para a Liga Europa e treinou já este domingo, na Academia Cristiano Ronaldo, com o foco na deslocação à Polónia onde, na próxima quinta-feira, vai defrontar o Rakow Czestochowa em jogo da terceira eliminatória da segunda competição europeia.

Segundo informam os leões, os titulares no jogo de sábado à noite com o Olivais e Moscavide fizeram o habitual treino de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes estiveram às ordens de Ruben Amorim que já prepara o primeiro jogo com os polacos.

O Sporting volta a treinar esta segunda-feira, pelas 10h00, mais uma vez, em Alcochete.