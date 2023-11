Além de ter dado conta das contratações efetuadas no verão, o Sporting detalhou igualmente as saídas numa comunicação efetuada, esta quarta-feira, à CMVM. Há, desde logo, um pormenor que salta à vista: sete jogadores saíram sem qualquer contrapartida financeira, entre eles Idrissa Doumbia, Joelson Fernandes, Marsà e Bellerín.



Doumbia custou, lembre-se, cerca de quatro milhões aos cofres leoninos, tendo saído Al Ahli. Porém, o clube verde e branco salvaguardou 50 por cento de uma futura venda. Uma situação idêntica à de Gilberto Batista, jovem defesa que rumou ao Moreirense.



O negócio que envolve a saída de Marsà para o FC Andorra é, no entanto, distinto. Segundo a nota, o Sporting ficou com 50 por cento de uma futura venda do defesa espanhol, bem como o direito de preferência.



«FC Andorra tem opção de diminuir a percentagem de futura venda do Sporting mediante pagamento contratualizado», adianta-se.



Em relação a Joelson Fernandes (Hatayspor) e Kiko Félix (Vitória), os leões ficaram com 50 por cento de uma futura venda dos atletas assim como direito de preferência.



Já a transferência a título definitivo de Tiago Tomás para o Wolfsburgo permitiu o encaixe de 8,8 milhões de euros, sendo que o negócio pode ultrapassar os dez milhões de euros mediante o cumprimento de determinados objetivos - leões ficaram ainda com 15 por cento de uma mais-valia. Em sentido contrário, o clube de Alvalade gastou 800 mil euros em custos de intermediação.



Renato Veiga permitiu um encaixe de 4,6 milhões de euros (Sporting fica com 10 por cento de uma mais-valia futura) enquanto a saída de Arthur Gomes rendeu três milhões de euros. Ugarte foi transferido por 60 milhões de euros e Porro por 45 milhões, negócios já conhecidos. Já o Everton pagou 12,5 milhões de euros por Chermiti ao Sporting, que «mantém 12,5 por cento de uma mais-valia futura, bem como o direito de preferência».



Por seu turno, Héctor Bellerín saiu em final de contrato apesar de o Barcelona ter ficado «com 25 por cento de uma mais-valia futura» aquando do acordo estabelecido em janeiro. Nota ainda para o facto de o Sporting ter ficado com 30 por cento de uma futura venda de João Daniel (Sevilha) e 50 por cento de futuras vendas de Etienne Catena (Pescara) e de Luiz Phellype (OFI Crete), não rtendo efetuado qualquer encaixe financeiro por essas saídas.







