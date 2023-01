Boas notícias para Ruben Amorim no primeiro treino de 2022.



Segundo o Sporting, Luís Neto voltou a treinar sem limitações e aumenta as opções do técnico leonino para o setor mais defensivo. O internacional português não joga, recorde-se, desde a receção ao Portimonense, em outubro.



Por sua vez, Daniel Bragança e Hidemasa Morita continuam entregues ao departamento clínico e não integraram a preparação para o jogo contra o Marítimo, da 15.ª jornada da Liga.



O Sporting joga na Madeira às 18h00, do próximo domingo.