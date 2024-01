No regresso aos treinos esta sexta-feira, o Sporting prosseguiu a preparação para o jogo contra o Casa Pia, da 19.ª jornada da Liga, com seis jovens da formação a juntarem-se ao plantel principal.



Segundo informam os leões, Lucas Anjos, Geovany Quenda, Francisco Canário, Emanuel Fernandes, Guilherme Pires e Martim Botão estiveram às ordens do treinador Ruben Amorim.

Em sentido contrário, Iván Fresneda continua entregue ao departamento médico do Sporting. A última vez que o espanhol jogou foi contra o Raków, para a Liga Europa, a 9 de novembro.

O líder do campeonato volta a treinar este sábado, de manhã, na Academia Cristiano Ronaldo. A receção ao Casa Pia está agendada para a próxima segunda-feira, às 20h45.