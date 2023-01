O médio Daniel Bragança, em tratamento, foi o único ausente na manhã desta segunda-feira no treino do Sporting, menos de 24 horas depois do empate ante o Benfica, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga (2-2).

De acordo com o Sporting, em nota no seu sítio oficial, os 11 titulares fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes atletas treinaram normalmente no relvado.

Adán, Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Marcus Edwards, Paulinho e Trincão foram os titulares no Estádio da Luz.

O treinador, Ruben Amorim, voltou a chamar vários jovens da formação aos trabalhos.

A equipa do Sporting treina novamente na academia a partir das 10h30 de terça-feira.