Ruben Amorim, treinador do Sporting, falou nesta quinta-feira sobre o castigo que lhe foi aplicado de 15 dias, após a expulsão no jogo frente ao Famalicão.

O técnico garantiu que parte do que vem no relatório do árbitro não é verdade e que isso vai constar na sua defesa.

«O que se passou é que fui expulso por umas declarações que não são verdade. Posso ser expulso por palavrões, mas o que sustenta o castigo não é verdade. Quando dizem que disse ‘conseguiste o que querias’, isso é falso e vai estar na minha defesa. (...) É a palavra do árbitro contra a minha e eu estou tranquilo», referiu aligerando um pouco o tema.

«Qualquer dia sou despedido do Sporting e não arranjo trabalho e lado nenhum porque estou sempre castigado», atirou entre risos, garantindo que não vai voltar a falar do assunto: «O único prejudicado sou eu.»

