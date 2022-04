Jérémy Mathieu foi aplaudido de pé no Estádio de Alvalade, momentos antes do início do dérbi com o Benfica.

Uma homenagem muito rápida, com o jogador a subir ao relvado para recebeu uma camisola do Sporting das mãos de Frederico Varandas. Depois seguiu-se uma intensa ovação, com os adeptos a aplaudirem de pé, até ao antigo defesa deixar o relvado.

Ficou assim feita a homenagem que o Sporting tinha deixado em dívida para com o central francês.

Mathieu decidiu encerrar a carreira de jogador em junho de 2020, aos 36 anos, depois de ter sofrido uma lesão grave no joelho esquerdo, durante um treino.

O central francês fez 106 jogos pelo Sporting.