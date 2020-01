Luciano Vietto é baixa confirmada para o duelo desta terça-feira com o Sp. Braga para a meia-final da Taça da Liga.

«Nestas questões é sempre importante ser prudente e olhar para o momento. E neste momento não está disponível e é isso que podemos garantir. A evolução do estado do jogador vai-se avaliando dia a dia», disse Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting que teve de substituir Silas na antevisão ao jogo devido a questões regulamentares.

Mais à frente, Ferro foi questionado se o avançado argentino poderá ser recuperável para a final, caso o Sporting se apure. «Não sabemos», limitou-se a dizer.