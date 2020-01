O treinador adjunto do Sporting acredita que a derrota recente no dérbi com o Benfica não vai mexer com a confiança dos jogadores quando a equipa de Alvalade entrar em campo esta terça-feira frente ao Sp. Braga, em jogo a contar para a meia-final da Taça da Liga.

«São competições distintas e tenho ainda mais certezas de que jogadores deste nível sabem que quando um jogo termina, esse jogo é para fechar, analisando o que fizemos mas essa análise quer ganhemos ou percamos, serve para melhorarmos no jogo a seguir. A nossa ressaca não existe. Existe a capacidade de sermos exigentes quando ganhamos, quando perdemos e isso não muda a nossa forma de encarar cada jogo. É uma competição diferente», referiu Emanuel Ferro em conferência de imprensa.

O adjunto de Silas deixou elogios ao adversário, que disse estar bem em 2019/20, não obstante o facto de ter substituído recentemente Ricardo Sá Pinto por Rúben Amorim, que alterou o modelo de jogo. «Houve uma alteração de treinador, mas por outro lado o Sp. Braga tem feito uma época muito boa, com jogos de grande exigência, e tem sido capaz de responder da melhor forma em todas as situações. Essa alteração de treinador trouxe também uma alteração de ideia de jogo. Já nos preparámos para ela, mas acima de tudo estamos focados no nosso trabalho e na nossa forma de jogar.»

Esta será a segunda vez em que Sporting e Sp. Braga se defrontam esta época. Na outra, a contar para a Liga ainda em agosto passado, o Sporting venceu por 2-1.

Agora, os minhotos vêm de quatro vitórias consecutivas, três delas com o novo técnico: sinal de crescimento? «O Sp. Braga teve [outros] momentos de excelência esta época. E as equipas são assim: têm momentos em que estão pior e ganham, em que estão bem e perdem. Têm feito coisas muito boas e esta alteração criou uma dinâmica em que se têm sentido confortáveis. Conseguiram ganhar com isso», disse, reiterando que não é possível comparar este jogo com o da Liga. «São competições, treinadores e dinâmicas diferentes. E é um jogo em que sabemos que quem perder sai da competição», destacou, lembrando depois o percurso das duas equipas nesta edição da Taça da Liga, prova que os leões venceram nas últimas duas edições realizadas.

«Eles têm um percurso imaculado na Taça da Liga e nós conseguimos este apuramento revelando coisas muito importantes numa equipa. E queremos que essas coisas importantes, que é o espírito de sacrifício, o acreditar até ao fim e a resiliência, sejam demonstradas em cada momento», concluiu.