Bruno Fernandes esteve ligado à TVI e foi um dos muitos espectadores que seguiram com atenção o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira entre o Sporting e o Sp. Braga.

O agora jogador do Manchester United elogiou publicamente Nuno Mendes e Jovane («Mereces muito, miúdo») pela forma como construíram o golo do empate e deixou uma provocação relativamente ao facto de o Sporting ganhar sem público e, agora, também com público nas bancadas, numa referência a quem considera que a falta de pressão dos adeptos nos estádios foi positiva para a conquista do título na época passada.

«Oh, só ganham porque não têm adeptos no estádio...», brincou o ex-médio do Sporting.

O duelo da Supertaça pôde preencher 1/3 do Estádio Municipal de Aveiro, que tem capacidade para perto de 30 mil espectadores.