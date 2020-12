A Sport TV revelou os horários dos quartos de final da Taça da Liga, embora a Liga ainda não tenha feito qualquer confirmação.



Segundo a estação televisiva que detém os direitos da prova, Sporting e Mafra são as primeiras equipas a irem a jogo, no dia 15 de dezembro. No dia seguinte, 16 de dezembro, jogam FC Porto-P. Ferreira e Benfica-V. Guimarães. Por último, Sp. Braga e Estoril defrontam-se dia 17.





As datas e as horas dos jogos da Taça da Liga:

Sporting-Mafra: 15 de dezembro, 20h15

FC Porto-Paços de Ferreira: 16 de dezembro, 18h45

Benfica-V. Guimarães: 16 de dezembro, 21h00

Sp. Braga-Estoril: 17 de dezembro, 20h15