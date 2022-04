Além de Bruno Tabata, também Matheus Reis pode falhar o clássico desta quinta-feira com o FC Porto. Em todo o caso, o Sporting pode recorrer junto do Pleno do Conselho de Disciplina, o que pode suspender o castigo.

O polivalente brasileiro foi punido com um jogo de suspensão, após ser-lhe instaurado um processo disciplinar devido a um gesto dirigido a Francisco Conceição no último jogo da Liga entre leões e dragões.

Além do jogo, que poderá tirá-lo do segundo jogo grande seguido (já tinha falhado o dérbi com o Benfica), Matheus Reis foi multado em 510 euros.