O Sporting sondou na semana passada o Watford em busca de informações sobre o extremo colombiano Yaser Asprilla, segundou apurou o Maisfutebol.

Numa primeira abordagem, o emblema inglês avaliou o jovem jogador, que também pode atuar centralizado no meio-campo, entre 10 e 12 milhões de euros.

Asprilla, de 20 anos, representa o Watford desde a temporada passada. Ao todo, fez 64 jogos oficiais e cinco golos e outras cinco assistências. Tem contrato válido até junho de 2026.

Internacional A pela Colômbia em três oportunidades, Yaser Asprilla começou a carreira no Envigado e no ano passado passado esteve no Mundial Sub-20.

