A transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, no valor de 55 milhões de euros, mais 25 milhões por objetivos, vai beneficiar outros dois clubes portugueses.

Boavista e Pasteleira, clubes do Porto onde o médio internacional português cumpriu a sua formação até aos 17 anos, têm direito a cerca de um milhão dos 2,75 milhões de euros correspondentes ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

Apesar de, à época, ser um satélite da formação do clube do Bessa, que era responsável pelos encargos com os técnicos e demais despesas, de acordo com os regulamentos, o Pasteleira, clube de um bairro portuense com o mesmo nome, terá direito a 275 mil euros. Por sua vez, ao Boavista caberá uma verba a rondar os 825 mil euros.

O mecanismo de solidariedade beneficiará ainda outros três clubes italianos onde Bruno Fernandes jogou antes de completar 23 anos. A saber, o Novara terá direito a 275 mil euros, a Udinese a 875 mil e a Sampdoria a 275 mil. Neste último caso, ao clube de Génova arrecadará um valor a rondar os 4,1 milhões de euros por mais-valias negociadas aquando da transferência do médio de 25 anos para o Sporting.