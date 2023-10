O Sporting somou esta quarta-feira a sexta vitória em seis jornadas no campeonato nacional de andebol, ao vencer na receção ao Belenenses, 37-27.

Ao intervalo, os leões venciam por 16-14, vantagem que se dilatou na segunda parte. Individualmente, Orri Porkelsson foi o elemento em maior destaque no conjunto verde e branco, com dez golos.

Depois do empate na véspera do FC Porto, o Sporting é agora líder isolado da tabela classificativa, com 18 pontos, mais um do que o FC Porto.