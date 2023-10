Curto e incisivo. Foi desta forma como Hidemasa Morita apresentou-se esta quinta-feira, em conferência de imprensa, para abordar a receção à Atalanta. O médio falou em japonês, não foi muito expansivo, mas respondeu a todas as questões com um sorriso aberto, numa altura em que já soma meia centena de jogos pela equipa de Ruben Amorim.

«Sim, estou muito feliz por ter feito tantos jogos por esta equipa. Foram grandes jogos e atingir esta marca é muito importante para mim», destacou logo a abrir a propósito do número redondo.

O jogador falou sempre em japonês, apesar de reconhecer que, em campo, fala noutras línguas com os companheiros. «Dentro do campo costumo falar inglês, português e, às vezes, espanhol, mas quando falo, por exemplo, com Hjulamand, falamos quase sempre em inglês», explicou.

Quanto à Atalanta, Morita diz que espera um jogo «divertido» e, apesar de não saber se vai ser titular, assume que está num bom momento. «Estou em grande forma este ano e vai ser assim que vou estar amanhã…caso jogue», destacou.

Já depois de levantar-se, Morita falou finalmente em português: «Obrigado», atirou sorridente.