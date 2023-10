O Estádio de Alvalade está mais uma vez esgotado para, esta quinta-feira, receber o primeiro jogo da Liga Europa, frente aos italianos da Atalanta. Ruben Amorim diz que já é «normal» os leões jogarem perante bancadas repletas.

«Neste momento já é normal enchermos o estádio, quer em casa, quer fora. Os sportinguistas têm-nos acompanhado sempre em todos os jogos, portanto, começa a ser normal», começou por comentar o treinador na antevisão do jogo com a equipa de Bérgamo.

Gian Piero Gasperini, treinador da Atlanta, tinha dito, momentos antes, que o Sporting era favorito para o jogo da segunda jornada. «Acho que não há favoritos. Pode-se olhar para o papel, é verdade que a Atalanta joga num campeonato mais competitivo do que o nosso. Se olharmos para o último jogo da Atalanta, jogou com a Juventus e claramente foi a equipa mais dominadora e a que esteve mais perto da vitória. Diria que não há favoritos, também jogamos em casa, somos uma equipa também forte e, como tal, não quero dar o favoritismo à Atalanta. Acho que não temos favoritismo no jogo, são dois clubes com o ADN de vencer, somos uma equipa grande em Portugal. A Atalanta entrará em campo para vencer, nós também», comentou.

Uma conferência de imprensa que foi precedida por declarações de Morita, mas o treinador não quis revelar se o internacional japonês vai ser titular. «O Morita é mais uma opção, não quero estar a dizer. O jogo é tão difícil taticamente que acho que qualquer ponto é importante para, quer um treinador quer o outro, tentar moldar a sua equipa para o jogo de amanhã. Não vou dizer o onze, o Morita é mais uma opção e está preparado, como os outros, para ser titular», referiu ainda.