Nuno Santos puxou pelos adeptos do Sporting no final da derrota em casa do Vitória de Guimarães (3-2), em jogo da 13.ª jornada da Liga.

Num vídeo captado junto ao relvado, vê-se o ala esquerdo a falar com as centenas de sportinguistas que estiveram no Estádio D. Afonso Henriques este sábado.

«Embora, estamos em primeiro! Vamos!», afirmou Nuno Santos, enquanto gesticulava.

Ora veja: