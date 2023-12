O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Vitória de Guimarães (3-2), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que o jogo era complicado, controlámos bem na primeira parte as transições do Vitória, tivemos as nossas ocasiões, mas sofremos em cima do intervalo. Sabíamos que o Vitória ia criar perigo em contra-ataques. Tivemos oportunidades para marcar, o Vitória chegou ao 2-1. Depois fizemos o 2-2 e devíamos ter aguentado o resultado, mas voltámos a sofrer o 3-2 e tornou-se impossível.

[3-2 foi decisivo?] Senti mais o golo antes do intervalo, acho que foi uma machadada mais forte.

[Opção tática diferente sem Coates] No início deste jogo faríamos sempre a mesma coisa, talvez com características diferentes.

[Clássico com o FC Porto] É uma maratona, obviamente. O jogo do FC Porto seria sempre para ganhar e é isso que vamos tentar fazer.»