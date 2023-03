O médio do Sporting, Nuno Santos, em declarações na flash interview da SIC Notícias após o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, com uma vitória nos penáltis diante do Arsenal:

[Sensações da equipa] «Muito feliz, a equipa foi fantástica, contra um adversário excelente. Viemos aqui e demonstrámos qualidade, fomos muito coesos, muito fortes.

[Onde estava este Sporting?] Este Sporting tem estado sempre presente, o futebol é mesmo assim, de momentos. Agora é um grande momento, conseguimos passar aos quartos de final, mas isto não é nada, é continuar com a mesma vontade para conseguirmos os objetivos que temos esta época.

[Penálti decisivo] Eu gosto de momentos decisivos e foi mais um, com a minha confiança consegui bater o penálti e fazer golo, é mais um momento na minha carreira, estou muito feliz. Agora é festejar, mas com os pés bem assentes na terra.

[Apoio dos adeptos no momento dos penáltis] Pedi ao Adán para ir para aquela baliza, estava confiante que no quinto penálti podia marcar e foi isso que aconteceu. A vitória é muito para os adeptos.

[Indicação para o futuro] Para os adeptos, para toda a gente confiar em nós, somos uma equipa jovem com muito para dar.»