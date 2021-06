Nuno Mendes foi eleito o defesa esquerdo do onze do ano da Liga, numa votação dos treinadores e capitães do principal escalão do futebol português.

O jogador do Sporting, que se junta aos companheiros de equipa Adán, Porro e Coates, e também a Pepe, os outros nomes já revelados neste onze do ano, mostrou-se feliz com a nomeação.

«Obrigado aos meus colegas que me ajudaram muito. Agora é dar continuidade ao trabalho», ressalvou o jovem de 18 anos.

O defesa leonino contabiliza 2516 minutos na Liga, onde somou um golo. Além disso, fez um total de 77 cruzamentos e 66% de dribles ganhos.