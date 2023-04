Apesar de ter cumprido apenas uma temporada no Sporting, Pablo Sarabia deixou boas recordações em Alvalade, com 21 golos apontados em 45 jogos. O internacional espanhol recordou a passagem pelos leões e analisou ainda a produtividade ofensiva da equipa de Ruben Amorim.

«Falta de golos no Sporting? Bom, não sei o que falta neste aspeto. Eu acho que o Rúben trabalha muito bem as suas equipas e ele, melhor que ninguém, sabe o que falta e o que tem. Eu só posso dizer que fui muito, muito feliz lá, estive encantado no tempo que lá estive. Os oito meses foram muito curtos, oxalá pudesse ter estado mais tempo, mas desejo sempre o melhor ao Sporting», vincou, em entrevista à ELEVEN.

Sarabia destacou que o Sporting já está arredado da discussão pelo título, mas elogiou a prestação dos leões na Liga Europa.

«Tem sido uma temporada um pouco atípica, porque no campeonato já não têm hipóteses. Mas a verdade é que na Liga Europa tiveram uma boa prestação, eliminaram o Arsenal e contra a Juventus competiram muito bem. Estão a crescer. É que é uma equipa muito jovem, mas penso que estão a ter bom rendimento. Os jogadores precisam de confiança e precisam de crescimento para poderem estar ao seu melhor nível, por isso, veremos como acaba esta temporada e já a olhar para a seguinte», afirmou.

Depois de cumprir uma temporada de empréstimo ao Sporting, Sarabia regressou ao Paris Saint-Germain mas, no mercado de inverno, transferiu-se para o Wolverhampton.