O Sporting fechou 2023 no primeiro lugar do campeonato e com perfeita sintonia entre equipa e adeptos.

Após o triunfo deste sábado, por 2-1, em Portimão, os jogadores foram muito acarinhados pelos adeptos, com destaque para Viktor Gyökeres, tal como já tem sido habitual. O avançado sueco, que voltou a marcar, foi muito saudado pelos adeptos e acompanhou os cânticos com gestos para as bancadas.

Nem Paulinho ficou de fora do ambiente de festa. Após o jogo, o técnico de equipamentos do Sporting entregou a camisola de Adán a um pequeno adepto.

