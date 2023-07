O Sporting cumpriu, este domingo, mais um treino de preparação para a temporada 2023/24.



Os leões referem que os jogadores tiveram muito contacto com a bola numa sessão de trabalho «em alta rotação» sob calor forte. De resto, os guarda-redes, Adán, Israel, Callai e Francisco Silva fizeram trabalho específico com Jorge Vital e Tiago enquanto os restantes futebolistas estiveram às ordens de Amorim.



O Sporting tem novo treino agendado para a manhã desta segunda-feira, o último antes do encontro de preparação contra a Real Sociedad (20h30, terça-feira).