O Sporting está muito perto de garantir Di Cardoso: trata-se de um médio ofensivo, que também pode jogar como extremo, de 18 anos, que chega da Académica.

Nesta altura, o acordo entre o jogador e o Sporting está fechado e contempla um contrato de dois anos, mas entre o Sporting e a Académica ainda há detalhes por acertar. Falta, portanto, resolver esses pormenores para a transferência poder ficar concluída.

Di Cardoso deve ser integrado na equipa sub-23, mas num projeto de rodar várias vezes pela equipa B, ele que na última temporada já fez cinco jogos pela Académica na Liga 3.

Natural de Carregal do Sal, começou a jogar nos Pestinhas, clube onde também começou João Félix, tendo depois passado por Anadia e Tondela, até que chegou à Académica com 14 anos. Foi, de resto, no histórico clube de Coimbra que acabou a formação.