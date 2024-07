Koba Koindredi e Rafael Pontelo foram as principais ausências no primeiro dia da pré-época do Sporting.

Os dois jogadores estiveram ausentes do treino e dos exames médicos, enquanto o reforço Vladan Kovačević e os regressados Essugo e Mateus Fernandes foram as principais novidades.

Ousmane Diomande, Hidemasa Morita e Viktor Gyökeres têm autorização para apresentar-se mais tarde, assim como Morten Hjulmand, que esteve no Euro 2024. Também Franco Israel, ao serviço do Uruguai na Copa América, e Gonçalo Inácio, com a Seleção Nacional no Europeu, ainda não estiveram em Alcochete.

A equipa leonina passou pelos habituais exames médicos e testes físicos durante a manhã desta segunda-feira e à tarde Ruben Amorim orientou o primeiro treino com bola.

O Sporting volta a trabalhar em Alcochete esta terça-feira.

Os jogadores no primeiro dia da pré-época do Sporting:

Guarda-redes: Diego Calai, Diogo Pinto, Vladan Kovačević e Francisco Silva;

Defesas: Matheus Reis, Geny Catamo, Nuno Santos, Ricardo Esgaio, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Diogo Travassos, João Muniz, Eduardo Quaresma e Iván Fresneda;

Médios: Daniel Bragança, Dário Essugo e Mateus Fernandes;

Avançados: Marcus Edwards, Geovany Quenda, Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro, Pedro Gonçalves, Rafael Nel e Francisco Trincão.