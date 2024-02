O Sporting anunciou esta quarta-feira, no relatório e contas enviado à CMVM, um novo recorde de transferências de jogadores em meia temporada: exatamente 129,9 milhões de euros.

Refira-se que deste valor, 100 milhões de euros dizem respeito apenas a dois jogadores, que saíram ambos pela cláusula de rescisão. Manuel Ugarte foi transferido para o PSG por 60 milhões de euros e Pedro Porro foi transferido para o Tottenham por 40 milhões. O espanhol, recorde-se, saiu em janeiro, por empréstimo, mas a compra do passe foi apenas feita no verão.

Para além disso, o Sporting registou uma receita de 21 milhões com as vendas de Chermiti (12,5 milhões) e Tiago Tomás (8,8 milhões). A este valor há ainda que acrescentar mais 4,6 milhões de Renato Veiga, para além de outros valores, como a mais-valia de 1,4 milhões pela transferência de Matheus Nunes do Wolverhampton para o Manchester City.

Contas feitas, o Sporting bateu o recorde de receitas com vendas de atletas, o que contribuiu esmagadoramente para o resultado positivo histórico conseguido no último semestre.

Mas também bateu o recorde de gastos com aquisições: o Sporting investiu 65,4 milhões, sendo que 47,6 milhões foram gastos com as aquisições de Gyokeres (20,6 milhões), Hjulmand (18 milhões) e Fresneda (9 milhões). Depois há ainda a acrescentar outros valores, como sejam mais três milhões por Edwards ou quase dois milhões por Diomande. Feitas todas as contas, o Sporting comunicou um investimento recorde de 65,4 milhões.