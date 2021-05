É já um clássico em momentos de festa, mas a invasão dos jogadores do Sporting à conferência de Ruben Amorim após a conquista do título nacional, foi menos ‘pacífica’ do que é habitual.

Além do tradicional banho, o treinador dos leões levou uns bons ‘calduços’, além de ter ouvido das boas dos seus jogadores.

Sempre em clima de festa, os atletas cantaram ‘e o Amorim está castigado, e o Amorim não tem o curso’ de forma efusiva, ouvindo um recado/ameaça do técnico: «Amanhã, treino às 9 horas».

O momento acabou com o incitamento de alguns colegas para que Gonzalo Plata dissesse à frente de todos alguma coisa.

O jogador equatoriano subiu ao palanque, pegou no microfone e fez a ‘acusação’ que tinha guardada: «Eu queria jogar e ele não me meteu. Ele não me meteu», atirou, arrancando gargalhadas a todos, inclusivamente Ruben Amorim.