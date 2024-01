Viktor Gyökeres chegou no verão para reforçar o ataque do Sporting, mas Paulinho não se intimidou com a contratação do avançado sueco e está, porventura, a realizar a melhor época de leão ao peito.

São já 13 golos em 27 jogos – apenas 16 como titular – e uma parceria de sucesso quando joga ao lado de Gyökeres. Mas afinal, a que se deve essa melhoria de rendimento?

«Acho que o Paulinho adaptou-se bem a jogar mais liberto dessa atenção toda, de ser a referência ofensiva. E depois começou a marcar golos e isso liberta qualquer avançado. Acho que ele até estava mais satisfeito no ano passado, porque jogava mais vezes, e a vida dos jogadores é muito assim. O Paulinho hoje se calhar tem menos jogos do que tinha o ano passado», afirmou Ruben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.

«Acho que o Gyökeres teve um impacto muito grande na equipa e ajudou também o Paulinho. Da mesma forma que eu acho que o Paulinho ajuda muito o Gyökeres. E depois temos o que não tínhamos o ano passado. Temos um que liga melhor e outro que ataca melhor o espaço. E quando às vezes vamos cruzar, e cruzamos muitas vezes, temos dois avançados a atacar a área, coisa em que éramos perigosos com o Coates, quando o metíamos lá no fim dos jogos», acrescentou o técnico do emblema de Alvalade.

Para Amorim, o Sporting é hoje uma equipa mais completa: «Tornámo-nos numa equipa mais completa. Tudo o que o Paulinho faz é a pensar primeiro na equipa. Continua a fazer isso, mas este ano já bateu até o recorde de golos na Liga. Vejo o Paulinho a jogar da mesma maneira, faz é mais golos e não tem tanta atenção porque a atenção está para outro jogador que tem tido um impacto muito grande. Isso poderá ter sido uma ajuda na forma de jogar do Paulinho. Mas não sei se estará mais satisfeito do que no ano passado.»

«Estou esperançoso que há a terceira hipótese de o Gyökeres ficar para lá desta época»

Por falar em Gyökeres, Amorim foi questionado com um dilema: prefere perder o avançado de 25 anos já por 100 milhões de euros ou perdê-lo apenas no verão por menos dinheiro?

«Estou esperançoso que há a terceira hipótese de o Gyökeres ficar para lá desta época. Não queremos perder jogadores, o dinheiro que se recebe nem dá para gastar nem metade. Todos os jogadores são importantes, mas os que tem tido mais impacto não podem sair, terão de sair pela cláusula. Queremos manter os nossos jogadores», respondeu.

O treinador de 38 anos falou ainda sobre Morita, depois de nos últimos dias surgirem notícias a dar conta de que o clube verde e branco quer renovar com o médio japonês.

«Isso é mais para o Viana [diretor-desportivo], não sei ao certo como está isso. Ainda vai no segundo ano de Sporting, é um jogador seguro. Mas acho que é um jogador que pelo que dá, toda a gente gosta dele, pelo que cresceu, gostaríamos de o manter para além do contrato. O importante é que o Japão seja eliminado [da Taça Asiática] e ele venha rápido», atirou.