Pedro Gonçalves está em dúvida para o jogo do Sporting frente ao Sp. Braga, da meia-final da Taça da Liga, esta terça-feira.

Segundo o treinador dos leões, Ruben Amorim, o internacional português tem um problema no pé e ainda fará um teste horas antes da partida para aferir se está apto ou não.

«Não vou dizer se o Paulinho vai jogar com o Gyökeres, disse que o Trincão ia jogar, mas o Artur Jorge não sabe de que lado. Se eu disse que o Paulinho vai jogar, aí tem claramente a ideia de onde vai jogar. A grande diferença é que em Braga [para o campeonato] jogámos com o Morita no meio e é mais fácil para o Paulinho jogar quando o Pote está no meio-campo», afirmou.

«O Pote está em dúvida, portanto o Artur Jorge não faz ideia de qual é o onze. O Pote tem um problema no pé, amanhã [terça-feira] vamos testá-lo e logo veremos qual é a tripla ou a dupla no ataque», acrescentou.

Em sentido contrário, Jeremiah St. Juste está de regresso aos convocados da formação de Alvalade, depois de uma longa ausência por lesão.

«Não lhe tenho dito nada de especial, ele obviamente que está a voltar e portanto a conversa que tenho tido com ele é sobre as sensações que tem tido. Temos essa atenção. Nestes jogadores que têm algumas lesões é importante o físico, mas também a mente. Vai ser convocado, está limitadíssimo em termos de minutos, mas é mais uma opção», garantiu, antes de falar sobre Matheus Reis.

«O Matheus Reis recuperou, treinou dois dias e até o senti bem. É uma opção para amanhã.»