Embora tenha feito grande parte da carreira no rival Benfica, Rúben Amorim garante conhecer a grandeza do Sporting, e garante acreditar no clube que agora o escolhe para técnico principal.

«Conheço o clube, nem sempre se vê a grandeza só cá dentro. Sempre fui adversário do Sporting, e percebi a grandeza do clube. É um orgulho enorme estar nesta casa, defender estas cores, e independentemente do momento, sei o que o Sporting é. Cresci com isso, conheço a grandeza do clube. Acredito no clube, espero que as pessoas acreditem em mim. Mas o meu foco é no trabalho: posso estar aqui com as palavras mais bonitas, mas no futebol quem ganha é o maior, quem perde deixa de ter valor e de ser sportinguista. Sei que há uma grande exigência, e sei que estou preparado para este desafio», afirmou.

