O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa colocou o Arsenal, talvez a equipa mais forte em prova, a par do Manchester United, no caminho do Sporting. Os gunners lideram atualmente a Premier League, enquanto os leões já foram eliminados das Taças nacionais e estão no quarto lugar da Liga.

Questionado sobre esse maior foco do Arsenal na Premier League e a tábua de salvação que a Liga Europa pode ser para a época dos leões, Ruben Amorim garantiu que em cenário nenhum a equipa de Alvalade terá vantagem para esta eliminatória.

«Não vou estar a comentar o sorteio, mas vou só dizer que é preciso fazer uma grande ginástica para darmos vantagem ao Sporting na eliminatória», começou por dizer.

«Volto a dizer que entramos sempre para vencer, mas é difícil arranjar um ângulo em que tenhamos vantagem sobe o Sporting. O grande objetivo é chegar ao jogo do Arsenal com mais duas vitórias. Ganhando esses dois jogos [Estoril e Portimonense], vamos bem para o Arsenal», acrescentou.