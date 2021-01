Ruben Amorim falou esta segunda-feira sobre a expulsão na final da Taça da Liga, que o Sporting venceu ao Sp. Braga.

O técnico leonino viu o cartão vermelho por se envolver numa troca de palavras com o treinador adversário, Carlos Carvalhal, mas considera que a decisão de Tiago Martins foi errada.

«O que aconteceu não foi nada de especial, e fica no campo. Como o mister Carvalhal disse, não espero nenhum castigo. Os dois entendemos que a nossa expulsão foi um erro, por isso não espero nenhum castigo. A Taça da Liga já passou, o foco é no próximo jogo. Espero estar no banco», disse.

«Em relação ao meu comportamento, no FC Porto foi o que foi e assumi, no Famalicao foi um golo nos descontos que foi ao VAR, estava nervoso e assumi. Desta vez não tinha de ser expulso. Ouvimos [Amorim e Carvalhal] o que dissemos, falámos um para o outro. Não fujo ao meu comportamento, mas desta vez não concordo», acrescentou.

O Sporting defronta na terça-feira o Boavista, antes do dérbi com o Benfica, agendado para dia 1 de fevereiro. O treinador de 35 assumiu que não vai dar indicações aos jogadores que correm o risco de perder o jogo com os encarnados por suspensão para evitarem ver o amarelo.

«Não vou dar nenhuma indicação para os amarelados, este é o jogo mais importante. Fi-lo com o Palhinha [frente ao Belenenses] e foi um erro, andou com os braços abertos o tempo todo e a culpa foi minha. Disse-lhe para ter cuidado. Não vou fazer isso, precisamos mesmo de ganhar este jogo. Temos outros jogadores, fiquei muito contente com a resposta de todos nesta sequência de jogos. Não vai haver qualquer indicação.»