Depois da conquista da Taça da Liga, no sábado, o Sporting volta a apostar as fichas no campeonato, já que esta terça-feira defronta o Boavista.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Ruben Amorim garantiu que a equipa leonina já mudou o «chip» para o desafio com os axadrezados.

«Estamos todos de parabéns, foi um título muito bom. Teve um sabor muito bom naquele dia, mas hoje já não sabe nada. Temos pouco tempo para preparar o Boavista, já mudámos o chip», disse, em aos jornalistas.

«Os jogadores fizeram a festa que tinham a fazer durante a viagem, depois descansaram e recuperaram. Vamos defrontar uma grande equipa, recheada de bons jogadores e com um grande treinador [Jesualdo Ferreira]. Vamos estar preparados.»