Poucos minutos depois de ter vencido a Taça da Liga, Ruben Amorim concedeu uma entrevista à SportTV a abordar a mais recente conquista.

«Cada troféu tem um sabor diferente. Esta vale pela juventude e inexperiência do grupo. Arriscámos bastante no ano passado, foi uma aposta muito arriscada, mas é merecido, principalmente pelos meus jogadores que deram tudo. Dar uma palavra ao Tabata, que não consegue estar cá, é o único», começou por dizer.

Depois, Amorim abordou a expulsão no jogo com o Sp. Braga, ao mesmo tempo do que o treinador adversário, Carlos Carvalhal: «Acho que devia ser amarelo, o relvado ficou muito confuso, estava tudo muito equilibrado. Tem de se ter um pouco paciência. Faço sempre mea-culpa, mas estávamos ali a falar e não havia necessidade de sermos os dois expulsos.»

Amorim reconhece que «era muito importante» vencer esta noite, até porque «consolida o projeto», e explicou depois porque é que fez questão de cumprimentar todos os jogadores do Sp. Braga, clube que orientou na época passada.

«Aqueles rapazes deram-me aquilo que tenho hoje, foi o meu trabalho, tinha de os cumprimentar. Aqueles jogadores deram tudo por mim, eles é que me ajudaram. A equipa do Sporting dá-me tudo o que tem, tive mais cunho nesta vitoria do que na outra, na outra [época passada] foram eles [jogadores do Sp. Braga] que me levaram. Não esqueço o que o clube fez por mim. Tinha de cumprimentar as pessoas, faz parte de saber ganhar.»

Depois, Amorim confessou que adora trabalhar no Sporting: «Sou muito feliz no Sporting, o projeto é a minha cara, adoro o meu staff. Se pudesse manter isto durantes muitos anos… sei que no futebol as coisas mudam muito rápido, mas adoro o dia a dia no Sporting. Se quiserem despedir-me, tirarem-me de lá, vão ter que me pagar tudo, digo já. Porque gosto mesmo de trabalhar no Sporting», atirou.

O jovem técnico agradeceu ainda a Hugo Viana, diretor desportivo do clube de Alvalade: «O Hugo Viana é como um irmão. É da minha família, sofreu muito, acompanhei sempre a vida dele, sei que ele deu muitas vezes a cara em situações más. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Melhorou muito a minha vida, sou feliz e agradeço muito.»