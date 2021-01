Luís Neto venceu a Taça da Liga, mas não recebeu a medalha. Tudo porque ficou para o final da final e quando chegou a sua vez de receber já tinham sido distribuídas as 40 medalhas aos vencedores.

O defesa-central do Sporting comentou essa curiosidade no final do jogo na conferência de imprensa.

«Sinceramente, nem me apercebi que não tinha medalha. No balneário pensei que este identificador [a credencial] era a minha medalha. Não era», afirmou o jogador, acrescentando: «O importante é que amanhã temos alguém a mudar o autocarro e a acrescentar mais um título. De certeza absoluta que a medalha me irá ser facultada mais tarde.»