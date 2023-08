Ruben Amorim deixou elogios ao Casa Pia, equipa que venceu os três jogos oficiais que fez em 2023/24 e que arrancou a Liga com um triunfo autoritário no Algarve sobre o Farense.

«O Casa Pia é uma equipa muito bem trabalhada, com processos já de há algum tempo. E tem um excelente treinador que conseguiu transmitir qualidade e estabilidade na equipa. Acreditam muito no processo e isso vê-se: por isso é que sofrem poucos golos e por isso é que estão tão estáveis. Olhando para o jogo com o Farense, percebemos que é uma equipa que, apesar de estar só há um ano na Liga, consegue controlar muito bem os momentos e não se sente nada ansiosa», disse o treinador do Sporting na antevisão ao duelo desta sexta-feira em Rio Maior.

«Prevejo um jogo muito difícil. Temos de controlar bem as transições e no ano passado tivemos problemas com as transições, tal como no último jogo. Prevemos um jogo muito difícil, mas estamos preparados. Estudámos todos os movimentos do Casa Pia ao pormenor», acrescentou Amorim.

Para o jogo desta sexta-feira, o Sporting já poderá contar com o reforço Morten Hjulmand, mas Daniel Bragança é baixa confirmada por ainda não ter recuperado de um problema nas costelas que o obrigou a sair ao intervalo na receção ao Vizela.

O treinador do Sporting sublinhou a importância acrescida de o início do campeonato ser imaculado, ao contrário do que aconteceu na época passada aos leões. «Acho que o campeonato vai ser muito difícil. Já vimos que é muito importante o início, conseguir disparar bem. Prevejo um campeonato muito duro, é importante não perder pontos no início.»