O Sporting terminou o jogo com Vizela com Paulinho junto a Gyökeres no ataque. O avançado sueco é claramente a primeira opção para o eixo do ataque dos leões, mas Ruben Amorim não descarta pôr os dois de início em jogos futuros, até porque considera que os dois «casam» bem.

«Vamos ver qual é o onze amanhã [sexta-feira]. (...) Não vou dizer, mas no futuro poderão jogar os dois. (...) Eles complementam-se bem. Ainda por cima, um é pé direito e outro esquerdo. Podemos variar os dois de lado, jogarem os dois em conjunto ou um de cada vez. Os dois têm características diferentes. Não sendo tão alto como o Viktor, o Paulinho é melhor de cabeça, o Viktor é melhor na profundidade, o Paulinho joga bem no apoio e faz um trabalho de pressão diferente do Viktor e consegue entender o jogo em todos os momentos. Acho que complementam-se bastante bem», disse Amorim na antevisão ao jogo com o Casa Pia.

O técnico dos leões recordou o golo de Paulinho, que decidiu o jogo com o Vizela no passado fim de semana. «Foi à avançado. A cabeça é muito importante. Falámos várias vezes que o Paulinho com a baliza aberta não conseguia fazer e agora fez um golo à ponta de lança num lance muito complicado. É continuar: fez um golo pelo Sporting e ele já fez alguns», apontou.