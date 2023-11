Ruben Amorim voltou a afirmar que é a favor do uso do VAR. Se, na véspera, Roger Schmidt disse que era contra a ferramenta usada pelos árbitros, o treinador do Sporting reforçou que não concorda com o técnico do Benfica e até explicou a razão.

«Não mudo a minha opinião. Sou a favor do VAR contra ou a favor do Sporting. O VAR, às vezes, pode errar, outras acertar, mas traz justiça ao futebol. As pessoas dizem que não traz emoção, eu acho que traz. Às vezes, não se festeja só uma vez o golo, festeja-se duas. Sou, acima de tudo, a favor da justiça nos resultados e que ganhe a melhor equipa. Às vezes, não ganha, mas não mudo a opinião. Já houve um grande erro do VAR no Casa Pia contra o nosso adversário e a nosso favor. Sou muito a favor do VAR e espero que continue», vincou o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Dumiense.

Os leões recebem a equipa do quarto escalão este domingo, às 18h00.