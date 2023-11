O Sporting regressa este domingo à competição diante do Dumiense, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, o primeiro jogo desde a derrota no dérbi com o Benfica.

Na antevisão à partida da Taça, Ruben Amorim revelou em que consistiram os treinos durante o período dos jogos das seleções e recordou o jogo na Luz, de onde saiu com sentimento de injustiça.

«Nestas duas semanas, aproveitámos para trabalhar as lacunas que ainda temos e que demonstrámos nos últimos jogos, a sofrer golos. Acho que não fizemos uma grande exibição no dérbi. Fomos a melhor equipa, mas olhando para o patamar que queremos atingir, não fizemos um grande jogo. Tivemos coisas a melhorar, recuperamos jogadores fisicamente, como o Geny, que está apto para jogo. Trabalhamos algumas nuances que acho que vão ser importantes para o futuro, aproveitámos cada minuto e queremos apresentar uma equipa competitiva, jogar bem, ganhar e passar a eliminatória», começou por dizer o técnico leonino em conferência de imprensa.

Amorim não quis comentar as palavras do presidente Frederico Varandas, que considerou o Sporting a «equipa mais forte e consistente» do campeonato.

«É olhar para a classificação. Até à última jornada éramos. Já não somos o primeiro classificado, por isso, não somos. Olho muito por aí. Sei que o presidente tem muita confiança em nós, mas está tudo muito equilibrado. Se ele sente isso, fico bastante feliz», sublinhou, antes de garantir que a equipa já ultrapassou a derrota diante do Benfica.

«Ninguém ficou satisfeito, era um momento importante e não podemos esconder que teríamos uma vantagem de seis pontos e passamos apara uma igualdade em pontos. É uma grande diferença, mas é um jogo que já está arrumado. Toda a gente sentiu, porque perdemos o jogo. Mais do que o Benfica ganhar, e teve mérito nisso, no fim acreditou, fomos nós, neste dérbi, que perdemos o jogo. Mesmo com 11 [jogadores], não fomos a equipa que deveríamos ter sido, apesar de termos sido a melhor equipa. Tivemos um jogador expulso por culpa nossa e obviamente que o sabor não é bom. Mas isso também faz parte do que é uma equipa grande e é bom que todos sintam a derrota. Independentemente de ser na Luz, devíamos ter ganho aquele jogo. Não ganhámos, sentimos todos, mas passados três dias estamos a pensar no resto», frisou.

«O campeonato é longo, não acabaria naquele momento com uma vitória do Sporting, muito menos agora. Está tudo igualado. Não só o presidente, mas todos aqui sentiram que devíamos ter ganho o jogo e isso é muito importante para o nosso crescimento», concluiu.