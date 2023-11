O defesa-central do Sporting, Jeremiah St. Juste, vai falhar a receção ao Dumiense, este domingo, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Na antevisão à partida, Ruben Amorim esclareceu que a ausência do neerlandês está relacionada com um plano de «reforço muscular» que o jogador atravessa e que visa a sua presença nos jogos de janeiro, para colmatar a ida de Ousmane Diomande à CAN.

«O St. Juste vem de uma fase complicada. Está apto para jogar, o que sabemos é que o Ousmane vai para a CAN em janeiro e temos de fazer um reforço muscular com ele. Fez trabalho específico, mais ginásio, estamos a equilibrar o corpo todo dele, uma espécie de microciclo mais programado -arriscando um bocadinho – para o tornar mais forte para que em janeiro possa estar mais protegido para qualquer eventualidade, porque nesse mês vamos perder o Diomande. É um trabalho em que estamos a tentar proteger os nossos jogadores ao máximo, deixando os mais fortes para certos momentos e sabendo que há jogos para os quais temos uma ideia quanto a quem poderá entrar. Escolhemos este jogo para fazer uma espécie de reforço muscular [para o St. Juste], teve cargas extra e não pode estar apto para este jogo mas estará certamente para a Atalanta caso não aconteça nada», disse Amorim, em conferência de imprensa.

Castigado, Gonçalo Inácio vai falhar a partida diante do Dumiense, ao contrário de Luís Neto, que será titular, confirmou o treinador leonino.

«O Neto vai jogar a titular e é isso. Já vos dei um nome», atirou Amorim, antes de deixar a sala de imprensa.

O Sporting recebe o Dumiense, do quarto escalão, este domingo, pelas 18h00, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.