Depois de duas semanas de compromissos internacionais, o Sporting regressa esta segunda-feira à competição, na receção ao Moreirense, da 25.ª jornada da Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão a essa partida, Ruben Amorim alertou que quem foi às seleções tem agora de voltar a focar-se na formação leonina.

«Foram duas semanas boas para vermos miúdos e aumentarmos o nível de treino dos que ficaram. Perdemos vários jogadores para a seleção, desfocaram um bocado da nossa ideia, e apesar do excelente rendimento, é sempre importante voltarem», começou por dizer.

«Relembrar que estamos num clube grande e que estamos numa boa posição. Foram duas semanas boas, é bom para quem foi à Seleção A [Palhinha e Nuno Mendes], mas faz parte do passado. Agora têm de lutar por um lugar no Sporting, para poderem voltar depois à seleção», continuou.

O técnico do conjunto de Alvalade falou ainda sobre Paulinho, avançado contratado ao Sp. Braga que regressou à competição no último jogo, depois de um mês lesionado: «O Paulinho é um jogador com características diferentes. O Paulinho melhorou a capacidade física nestas duas semanas e com ele somos uma equipa mais forte.»