A entrar na última fase do campeonato, Ruben Amorim rejeita qualquer tipo de receio que o Sporting tenha algum tipo de quebra, como aconteceu no ano passado.

Na véspera do jogo com o Moreirense, o técnico leonino defendeu que o contexto atual é totalmente diferente, e deu até o exemplo do confronto direto com FC Porto e Benfica.

«São campeonatos diferentes. Na época passada, o Sporting não conseguiu fazer um ponto contra os grandes, este ano é o contrário, ainda não perdemos. Estamos mais preparados, vivemos momentos diferentes, temos um plantel mais equilibrado, não há medo nenhum», afirmou.

Depois, Amorim explicou ainda porque é que o Sporting por vezes parece quebrar quando se coloca em vantagem: «Costumamos fugir para as zonas onde estamos confortáveis. Não é essa a nossa ideia, mas sentimo-nos confortáveis a segurar vantagens. Mesmo não pressionando tão alto, há certos jogos em que as equipas metem muitas vezes na construção, mas depois têm pouca gente na parte ofensiva para nos criar perigo.»

«É algo que temos de crescer, faz parte da juventude da equipa. Sentimo-nos confortáveis, se calhar por isso é que às vezes acontece. Não é falta de intensidade. Não perdemos o controlo do jogo, mas precisamos de tempo para crescer», atirou.