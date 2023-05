O treinador do Sporting, Ruben Amorim, fez neste sábado a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, o qual tratou «como se fosse a Juventus ou o Arsenal», clubes que defrontou na Liga Europa.

«O Paços está a lutar pela vida e o ser humano transcende-se quando assim é. Temos de fazer o mesmo. Há muita coisa a melhorar, é pena pela classificação haver só quatro jogos, mas há coisas a melhorar», disse.

Amorim analisou depois: «Queremos ganhar, não sofrer golos, frente a uma equipa que arrisca muito em construção. O César Peixoto está habituado a clubes grandes e passa essa ideia para o Paços. Temos de ser corajosos e fortes na pressão para roubar bolas na fase de construção (deles). Têm jogadores talentosos e temos de ter cuidado com eles, como o Thomas. O Gaitán continua com muita qualidade, menos velocidade, mas muita qualidade. Têm um meio-campo a três e temos de ser fortes, porque eles jogam bem e temos de compensar porque jogamos com dois ali. Avaliámos como se tratasse do Arsenal ou da Juventus, porque é assim que temos de olhar para todos os jogos. Temos de ter posses mais longas, permitimos muitas transições ao Famalicão, temos aspetos a melhorar.»

O treinador revelou ainda que «Paulinho vai estar convocado e pode jogar alguns minutos» e frisou que Pedro Gonçalves «está aí para as curvas, quer mais golos e assistências», depois de o ter achado cansado na última partida.