Ruben Amorim não tem dúvidas. O dérbi com o Benfica não vai mudar em nada a imagem que fica da temporada do Sporting. O treinador leonino foi instado a comentar o jogo com o rival, que acontece na penúltima jornada, altura em que o Sporting pode estar já matematicamente arredado de chegar ao pódio do campeonato.

«A imagem que fica do Sporting é que foi pouco consistente. Nunca será a de uma equipa que jogou mal futebol, nunca será de uma equipa que marcou poucos golos porque estamos prestes a passar a barreira dos cem golos. É de uma equipa que falhou no início e nos momentos-chave falhou. Não gosto de dar ênfase a isso, o Sporting não atingindo objetivos, é porque não fomos bons o suficiente», analisou Amorim, numa primeira resposta.

«Ganhando ao Benfica ou não, não muda a forma como se olha para o Sporting. Nem estou a pensar no jogo do Benfica », acrescentou ainda.

Mais tarde, na antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira, Ruben Amorim foi colocado de novo perante o dérbi, se uma vitória podia ser um bombom para o universo verde e branco.

«Os adeptos não podem esperar nenhum bombom. Nada vai mudar. Penso que disse várias vezes que ganhando a Liga Europa não ia mudar a minha ideia sobre a época, ganhando ao Benfica não muda nada», insistiu.

«A nossa obrigação é ganhar os jogos em casa seja contra quem for. Nem gosto dessa ligação, é mais um jogo», resumiu.