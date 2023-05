Ruben Amorim não se quis alongar sobre o tema, mas não fugiu a ele. Questionado sobre as imagens do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, no último jogo da Taça de Portugal, o técnico leonino lembrou que ele próprio.

«Também troquei palavras e tive um bate-boca com o adjunto do Arouca», recordou o treinador do Sporting.

«Faz parte do jogo, é muita emoção, não me queria alongar, não é uma imagem bonita, já tive situações dessas, é difícil segurar aquele stress todo», continuou.

«De certeza que depois os treinadores assentam ideias. Eu mal chego ao balneário sei que fiz asneira», declarou, para depois frisar: «Na melhor liga do mundo, o Klopp festejou um golo ao pé do quarto árbitro. Não deixando de lado, temos de relativizar, acontece a todos.»